Adrien: rinnovo o addio? Tutto, tra il francese e il club bianconero, in fondo, rimane aperto: senza tabù e senza nessuna intenzione di mettersi reciprocamente pressione addosso, scrive la Gazzetta. E anche se il tempo non è infinito, visto che il contratto del centrocampista va in scadenza a giugno, per ora non sembra esserci fretta. I rapporti sono cordiali tra le parti, ma di mezzo c'è anche un Mondiale che fa da vetrina per qualsiasi giocatore. Se Rabiot mantiene gli attuali standard anche in Qatar, è normale che si faranno avanti in molti, magari con proposte importanti, spiega la Rosea.