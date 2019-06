Adrien Rabiot non è mai stato più vicino di così alla Juventus. Come vi abbiamo raccontato su ilBiancoNero.com, la madre-agente Veronique ha detto sì alla proposta bianconera: 7 milioni di euro netti a stagione con bonus, una cifra decisamente inferiore alle richieste iniziali dell’entourage. Fabio Paratici aveva fissato da tempo le condizioni per dare l’assalto al centrocampista, tornato a bussare alla porta dei campioni d’Italia negli scorsi giorni. Da lì l’accelerata decisiva, che salvo sorprese porterà Rabiot a diventare un nuovo colpo a parametro zero della Juve: ufficialmente si svincolerà dal PSG soltanto il 1° luglio, ma la firma sul contratto con i bianconeri potrebbe arrivare già all’inizio della prossima settimana.