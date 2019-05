In un mercato in cui l'unica "follia" ammessa sarà quella, eventuale, per Paul Pogba, la Juventus continua a guardare con interesse agli svincolati di lusso. E, nella lista dei parametri zero europei, spicca sempre il nome di Adrien Rabiot. Il centrocampista lascerà il PSG il 1° luglio e deve ancora sciogliere i dubbi sulla sua prossima squadra: nel frattempo Fabio Paratici tiene vivi i contatti con l'entourage. Rabiot è un nome caldo, ma la comunicazione arrivata alla madre-agente Veronique è chiara: la Juve non asseconderà le richieste iniziali per quanto riguarda l'ingaggio (10 milioni netti a stagione) e accoglierà Adrien solo alle proprie condizioni.