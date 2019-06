Adrien Rabiot chiama la Juve... e ci parla. Il centrocampista francese al momento si trova in Italia, in particolare in Toscana, e proprio durante questa vacanza sulle nostre coste marittime potrebbe decidere il suo futuro. A 16 giorni dalla scadenza del contratto con il club parigino, infatti, il classe 1995 sta ancora scegliendo la sua prossima avventura, che potrebbe essere ai piedi delle Alpi italiane. LE PAROLE - Intercettato a 'Il Pellicano' a Porto Ercole in Toscana, infatti, ai microfoni del Corriere dello Sport ha dichiarato: "L’Italia mi piace tanto. Stare in questo posto è meraviglioso, ti riposi e ti rigeneri. Mi aspetta una stagione impegnativa. Juventus? Sì, i bianconeri mi hanno cercato. Ci stiamo parlando. Stiamo valutando, non possiamo dire nulla. Ancora non so. La Juve è un grande club dove ogni bravo calciatore vorrebbe andare. Il Manchester United? Vale lo stesso. Devo decidere, per adesso sono in vacanza". La Juve c'è e ci pensa, con l'unico nodo legato alle pretese economiche del calciatore e della madre-agente. Rabiot si libererà a parametro zero e vuole firmare un contratto molto oneroso, decisamente lontano dai 3 milioni percepiti oggi e vicino a 10 milioni di euro all'anno. Cifre altissime, trattative in corso.