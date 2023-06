L'eccezione in casa Juve è rappresentata da; per il centrocampista il club infatti è disposto ad uno sforzo economico, anche per accontentare Massimiliano Allegri, che lo reputa fondamentale dopo l'ultima stagione in cui spesso ha trascinato la squadra.. Rabiot ha ascoltato e ora riflette, insieme a Veronique, madre e agente del giocatore che, come riportato da Tuttosport, ha incontrato il figlio per fare il punto della situazione sabato, durante il ritiro della Francia.PERICOLO N.1 - Il contratto dell'ex Psg scade tra meno di 20 giorni; la Juve ci spera ancora consapevole che Rabiot a Torino sta bene e la permanenza di Allegri può essere un fattore in più. Consapevole però anche che il pressing, in particolare da parte delrimane forte. Anche perché i Red Devils si sono conquistati un posto in Champions League, competizione a cui Adrien non vorrebbe rinunciare.Prima di prendere la decisione definitiva, Rabiot attenderà la decisione della Uefa sulla possibile squalifica della Juve. Non solo in ottica Conference League, "vuole sapere se il club sarà bandito dall’Europa e per quanto", si legge sul quotidiano. Anche se dopo il patteggiamento sulla manovra stipendi e il comunicato sulla Superlega, difficile immaginare che la UEFA posso squalificare il club per più di una stagione