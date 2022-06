Come racconta il Corriere dello Sport, Adrien Rabiot continua a raccogliere proposte per lasciare la base: dopo Chelsea e Newcastle, intermediari hanno ricevuto una richiesta di informazioni da parte di un Manchester United particolarmente interessato, mentre mamma Veronique continua a lavorare per fare la pace col Psg. Tutt'altro che incedibile, per Rabiot la Juve potrebbe accontentarsi di un'offerta da circa 15-20 milioni.