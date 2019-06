. Con l’espressione “a chilometro zero” potremmo infatti definire quei talenti fatti in casa del, che daadha cresciuto e lanciato una generazione di stelline francesi. Gioielli poi diventati “a parametro zero”, ossia pronti a fuggire da svincolati: lo sa bene la, che nell’estate del 2014 strappò ai parigini proprio Coman. E qui torniamo al numero chiave, ovvero la percentuale dei rapporti tra le società di Agnelli e Al-Khelaïfi dopo quello sgarbo: zero, appunto.- Da Coman a Rabiot, dicevamo. Ne è passata di acqua sotto i ponti tra Juve e PSG da quell’estate del 2014, con tanto di stretta di mano per il trasferimento di. Un bel modo per rompere il ghiaccio, soprattutto dopo altri colpi tentati e mai realizzati: si veda l’altro gioiello “quasi” svincolato, si veda quelpartito in direzione Lipsia.Fabio Paratici aveva fiutato il colpo già in occasione della prima scadenza contrattuale, abbandonando momentaneamente la pista di fronte al maxi-rinnovo proposto da Al-Khelaïfi e accettato dalla madre-agente Veronique. Cinque anni dopo il tormentone ritorna, i contatti con l’entourage sono stati riaperti e Adrien (che dal 1° luglio sarà ufficialmente senza squadra) è diventato nuovamente un’opportunità per la Juve . Una chance, non più uno sgarbo, vista la rottura definitiva dei rapporti con il proprio club: Rabiot è separato in casa dopo un lungo braccio di ferro concluso con il secco rifiuto dell'offerta di prolungamento. E i bianconeri hanno bisogno più che mai di rinforzare il centrocampo, senza escludere l'assalto al grande obiettivo Pogba: le altre chiacchiere stanno a… zero.