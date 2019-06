Secondo quanto riporta Sky Sport, oggi può essere il giorno decisivo per Rabiot alla Juventus., ovvero la data ufficiale della scadenza del suo contratto con il Psg. Il francese è ad un passo dai bianconeri che dopo aver chiuso l'affare Ramsey, sempre a parametro zero, sono pronti a fare lo stesso con il centrocampista classe '95. Come anticipato da Ilbianconero.com negli scorsi giorni, la madre agente del calciatore ha già detto sì all'offerta bianconera. Ci sono segnali positivi, quindi, per un buon esito della trattativa e oggi può essere il giorno decisivo per Rabiot alla Juventus.