Veronique Rabiot, madre e agente di Adrien, ha confermato ieri che il trasferimento alla Juventus è ormai a un passo. Il contratto con il Paris Saint-Germain scade il prossimo 1 luglio e il talentuoso centrocampista è pronto a legarsi a parametro zero al club bianconero, a meno di inattesi colpi di scena dell'ultima ora. Lo conferma l'edizione odierna di Tuttosport: non resta che aspettare il prossimo 1 luglio prima di perfezionare l'ingaggio di Rabiot. E' stata smentita, proprio da Veronique, l'ipotesi di un tentativo di rinnovo in extremis con il PSG.