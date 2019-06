Come riportato da Sky Sport, la Juve aspetta il sì di Adrien Rabiot nelle prossime ore, c'è grande fiducia e arriverà il via libera. Ma la firma materiale arriverà soltanto dal primo luglio, Rabiot aspetterà di svincolarsi dal PSG e poi firmerà il suo accordo coi bianconeri. Insomma, ci siamo. La Juventus mantiene un profilo prudente: sa bene come la situazione sia delicata, e soprattutto che fino alle firme apposte non si può parlare di certezze. Resta la confidenza, resta la speranza - molto forte - che il giocatore alla fine opti per la proposta bianconera. Tempo al tempo: ma manca pochissimo.