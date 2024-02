Futuro Rabiot, le novità

Bayern Monaco e Premier su Rabiot

Nei giorni scorsi è toccato a"celebrare" il record di 406 presenze alla guida della Juventus, superando la leggenda bianconera Marcello Lippi. Domenica, contro il Frosinone, sarà invece una giornata speciale per Adrienche raggiungerà le 200 partite alla Juventus. Come Roberto Baggio, e metterà nel mirino tre connazionali che hanno scritto pagine significative dell'epopea juventina. A 204 c'è infatti Lilian Thuram, a 212 Zinedine Zidane ( QUI le indiscrezioni sul suo futuro) e a 224 Michel Platini. Per superare quest'ultimo però, dovrà rimanere anche la prossima stagione.Ed è proprio la permanenza di Rabiot uno dei temi prioritari in casa Juve visto che il francese ha il contratto in scadenza a giugno.; non a caso Allegri è il suo sponsor principale tanto da averne chiesto la conferma la scorsa estate ponendola come condizione imprescindibile per progettare l'annata della ricostruzione. Ecco, ora la Juve vuole ripetere quanto successo l'anno scorso ma lo scenario non è semplice. Il centrocampista sarà uno dei pezzi pregiati del mercato proprio perché il suo contratto è in scadenza e allora i potenziali acquirenti, fiutato l'affare, si stanno già muovendo.I pericoli sono diversi e arrivano da più parti di Europa. Ilsta guardando alla ricostruzione e non a caso ha avviato i contatti con la mamma-agente dello juventino, francese, la signora Veronique, per capire i contorni del possibile affare. In Premier League, hanno posizionato i radar Arsenal, Tottenham e Liverpool, club con capacità di investimento decisamente ampie che potrebbero sfruttare garantendo un super ingaggio al francese, ancora superiore ai 7 milioni che incassa dalla Juve. Senza dimenticare il Manchester United, che in passato è stata la società che più è andata vicina ad ingaggiarlo. La verità si avrà verosimilmente in primavera, quando il destino stagionale della Juve sarà più definito e la qualificazione alla prossima Champions League possibilmente in cassaforte.