Primo nelle azioni di contropressing e per occasioni create, secondo per contrasti vinti e dribbling riusciti, terzo per duelli aerei e intercetti.. Il francese, nonostante una condizione fisica ancora forse non al 100%, resta una delle certezze della squadra (unico centrocampista ad aver segnato fin qui). E il centrocampo bianconero è anche il reparto con più incognite, considerando anche quanto successo a Paul Pogba, in attesa ancora di capire come si evolverà la situazione.Incognite che si legano anche a Rabiot, non sul campo ma fuori.La Juve lavora al prolungamento; appuntamento nella sosta di novembre tra il club e Madame Veronique, la mamma-manager di Adrien, come riferisce Tuttosport.e rendere Rabiot un punto fermo della Juventus del presente ma soprattutto del futuro. L'obiettivo sarebbe di arrivare alla fumata bianca entro gennaio, evitando così che il giocatore possa liberamente accordarsi con un'altra squadra. Il pericolo maggiore arriva sempre dalla Premier League e dal Manchester United.