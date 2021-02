Le parole a caldo di Adrien Rabiot dopo la vittoria della Juventus per 2-1 sull'Inter nell'andata delle semifinali di Coppa Italia: "È stato importante reagire così dopo la brutta sconfitta contro l'Inter in campionato. Siamo molto contenti, abbiamo dimostrato di essere una squadra molto diversa, all'altezza dell'Inter. Ma ora che abbiamo vinto qui non dobbiamo pensare che il ritorno sia già vinto. Quel match sarà più importante e difficile di quello di stasera, dovremo confermare lo spirito di rivincita mostrato oggi a San Siro."