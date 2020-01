Adrien Rabiot non è entrato propriamente nelle grazie dei tifosi. E forse manco dello staff tecnico. Il centrocampista classe ’95, eterna stella del calcio internazionale mai realmente consacratasi, non ha trovato ancora minutaggio e continuità fisica a Torino. Sarri dice di puntarci tanto, ma i malumori crescono, sia da parte del giocatore (che comunque contro il Cagliari dovrebbe partire titolare) sia da parte della squadra. Insomma, non è da escludere, proprio per questo motivo, che il francese possa lasciare la Juventus già in questa finestra di mercato, per cercare palcoscenici che lo possano valorizzare di più. Uno di questi, così come riportato dal Sun potrebbe essere l’Everton di Ancelotti, che avrebbe bisogno di un rinforzo in quel ruolo per coprire il buco lasciato da Andrè Gomes, vittima di un terribile infortunio qualche mese fa.