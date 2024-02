Marco, giornalista di SportMediaset, parla così di Rabiot all'Inter.Le voci su un interesse dell'Inter per Rabiot, in scadenza con la Juventus, non sono del tutto false, come suggerito dal collega portoghese Pedro Almeida. C'è un qualche interesse, anche se il centrocampo dell'Inter sembra già ben fornito. Rabiot ha uno stipendio elevato, di 7 milioni netti, e sta cercando un accordo per la prossima stagione. La madre, che agisce come suo procuratore, è abile nel trovare soluzioni. Sebbene il centrocampo dell'Inter sembri completo con Zielinski, è importante rimanere vigili sulle possibili evoluzioni della situazione e sulla rivalità sul mercato, come si è visto con Djalò e Lukaku.