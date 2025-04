Veronique Rabiot lancia una petizione dopo gli insulti al figlio: "Difendiamo un calcio di passione e rispetto"

AFP via Getty Images

Adrien Rabiot è stato protagonista, anche se in un modo diverso da quello previsto, dello scorso match tra PSG e Marsiglia. Il centrocampista francese è stato bersaglio di cori, insulti e striscioni offensivi da parte dei tifosi parigini, scatenando la reazione dello stesso Rabiot ma non solo.La mamma-agente Veronique ha infatti lanciato una petizione per chiedere un sostegno pubblico dopo gli insulti rivolti anche ai familiari dell'ex Juventus. I tifosi del Paris Saint-Germain, infatti, hanno preso di mira anche il padre di Rabiot, venuto a mancare dopo una lunga malattia.Sul sito della petizione lanciata dalla mamma del centrocampista, si legge una richiesta di un calcio più sensibile e rispettoso, scagliandosi anche contro il presidente del PSG Al Khelaifi, considerato un corresponsabile del trattamento ricevuto dal figlio e contro cui aveva minacciato di intraprendere azioni legali.

Le parole di Veronique Rabiot dopo gli episodi contro il PSG

Mi esprimo non solo come madre, ma anche come cittadina affezionata ai valori di rispetto, dignità e giustizia. Da troppo tempo gli stadi sono teatro di insulti mirati, personali e umilianti: cori, striscioni e messaggi di odio non sono una tradizione dei tifosi sono violenze verbali, spesso sessiste, razziste e diffamatorie che non hanno posto nella nostra società né tanto meno negli stadi. È una battaglia che va oltre la mia situazione personale, riguarda tutti. Dobbiamo difendere un calcio di passione e rispetto, perché mai una madre, un padre, una sorella o un fratello diventi oggetto di insulti”.