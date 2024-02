La partita di oggi traha lasciato il segno - letteralmente - su Adrien, che ha raggiunto quota 200 presenze in bianconero.Il centrocampista francese, uscito anzitempo dal campo per via di un pestone, ha condiviso nelle sue Instagram stories una foto dellaeffettuata aldestro, dopo che la prima diagnosi parlava di "lussazione alla falange del primo dito"."Ecco com'è finita la duecentesima oggi... Grazie per i vostri messaggi", ha scritto a corredo dell'immagine il classe 1995, che con tutta probabilità dovrà fermarsi. Se ne saprà di più a breve, con la Juve che spera di poter fare di nuovo affidamento su di lui al più presto. I tempi di recupero di Rabiot sono ancora in fase di valutazione, così come quelli di Westonche ha riportato una lussazione alla spalla sinistra. Con tutta probabilità se ne saprà di più domani.