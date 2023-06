Brutte notizie per Didier Deschamps. Non avrà a disposizione Adrien, in vista delle gare di qualificazione a Euro 2024, che vedranno la Francia impegnata contro Gibilterra e Grecia.Il ct francese dovrà infatti fare a meno del centrocampista bianconero, che si è infortunato procurandosi una lesione al polpaccio destro. Un problema di natura muscolare che costringerà l'attuale centrocampista della Juventus a saltare entrambi i match in programma il 16 e il 19 giugno.