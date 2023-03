Nonostante le insidie che il match di ieri sera ha presentato, la Juve di Max Allegri è riuscita comunque a portare a casa una partita apparentemente facile, ma che i bianconeri hanno rischiato di complicarsi a più riprese. Chi invece è stato impeccabile come sempre è il francese Adrien, autentico tdi una squadra che in lui ha trovato un vero e proprio faro. L'ex Psg ha emanato luce anche all'Europa Park-Stadion, mandando in gol Chiesa e interpretando una partita sontuosa in ogni parte del campo.- Prestazioni che convincono sempre più i dirigenti bianconeri a fare un ulteriore sacrificio per soddisfare le richieste contrattuali del francese, che al momento non sembra intenzionato a voler restare all'ombra della Mole. Ledella mamma agentesono chiare da tempo e ora Madama dovrà accelerare i tempi per convincere Rabiot nella sua