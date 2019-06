Due certezze: lacompleterà un altro grande innesto a centrocampo dopo Aaron Ramsey e la priorità, oggi più che mai, si chiama Paul Pogba . Da qui in poi solo dubbi, quelli legati ad una valutazione altissima del centrocampista francese (150 milioni di sterline è la richiesta dello United riportata dai tabloid) e a una concorrenza spietata del Real Madrid che sta lasciando solo briciole agli avversari sul mercato. Ecco che, pur con la priorità del ritorno del “Polpo” a Torino, Fabio Paratici si è tutelato: non solo tramite l’accordo già raggiunto con Sergej Milinkovic-Savic, ma anche attraverso nuovi contatti per- Rabiot è un pallino di vecchia data, la Juve aveva fiutato l’affare in scadenza già prima dell’ultimo rinnovo di contratto con il. Cinque anni dopo la situazione non è cambiata, con il centrocampista francese pronto a lasciare il Parco dei Principi: sarà svincolato dal 1° luglio e ufficialmente senza squadra, dopo aver sfiorato il Barcellona.. La Juve ha già ribadito l’interesse per Rabiot, anche se solo alle proprie condizioni,Ma nella lista delle alternative a Pogba, oltre a Milinkovic-Savic, rientra a pieno diritto questo parametro zero di lusso.