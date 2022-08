Arrivano ulteriori conferme sull'affare saltato Rabiot-Manchester United, direttamente dall'Inghilterra. Il Manchester Evening News fa sapere che le ragioniLa madre-agente del francese non si è mossa dalla sua richiesta: vuole 9/10 milioni di euro. I Red Devils non vanno oltre i 6,5 fissi più bonus fino ad arrivare a 8. Veronique gioca infatti sul fatto che il suo figlio/assistito andrà in scadenza nella prossima stagione.