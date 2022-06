Un gol che ha suscitato più di qualche commento. Anzi: ad alcuni ha proprio sorpreso, per altri è stata una conferma di quanto Adrien Rabiot, in un contesto giusto, possa effettivamente dare. Ma c'è ancora spazio per cambiare la propria storia alla Juventus? Il contratto sembra chiaro: scadenza 2023. E allora, o sarà rinnovo al ribasso, oppure sarà addio scritto, certo. Magari anche quest'estate. O la prossima, con il rischio di perderlo così com'è arrivato: a zero.



"Adesso che ha fatto gol, potete anche venderlo", i commenti più gettonati su Twitter, dopo il post dello stesso club su Adrien. E allora, quale futuro? Date un'occhiata al pensiero dei supporters...