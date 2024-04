Le parole di, capitano della Juventus, dopo il turbolento pareggio 2-2 contro il Cagliari, sono dirette e lasciano poco spazio a interpretazioni. Danilo sottolinea l'amarezza di aver perso di vista lo Scudetto e mette in luce il calo di rendimento, non solo suo ma anche di leader come lui e, nel girone di ritorno della stagione. Queste dichiarazioni mettono sotto accusa anche loro per il rendimento altalenante della squadra di Allegri nel secondo periodo della stagione. Questo calo, particolarmente evidente nel caso di Rabiot, potrebbe essere attribuito anche all'incertezza sul futuro del giocatore.LE PAROLE - "Dove sono nati i problemi? Difficile citare solo una cosa. C'è l'amarezza di essersi allontanati dallo Scudetto. E poi, con una squadra piena di giovani che devono crescere e capire, il rendimento di noi leader come me o Adrien Rabiot, non può calare così dopo la prima metà della stagione".