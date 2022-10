Adrien, in conferenza stampa, ha parlato così dopo Juve-Maccabi."Punto di ripartenza? Può essere un punto di ripartenza, perché questi due gol possono aiutarmi ma sto bene, facevo bene anche prima di questa partita, soprattutto bene per la squadra perché avevamo bisogno di questa vittoria"."Posso segnare, il calcio non è solo fare gol. Una partita è 90 minuti, tutta la partita fai tanti passaggi e non vuol dire niente. Per me è bene segnare, anche due gol, ma sono contento soprattutto perché sto facendo bene durante tutta la partita, il mister si fida di me e sono contento"."Un po' di stanchezza, penso. Una gara di Champions è difficile mantenere un livello alto per 90 minuti, ci sta di difendere anche bassi, ma è vero che dovevamo farlo meglio. Ci siamo messi in difficoltà, non abbiamo sfruttato le occasioni avute, su questo dobbiamo lavorare e sistemare alcune cose"."Abbiamo parlato tra di noi, stavamo facendo male e alla Juve non si può giocare così. Abbiamo soprattutto cambiato atteggiamento, se hai visto con il Bologna eravamo tutti concentrati, vinto contrasti, queste sono le basi del calcio. Più importante questo, poi vengono i gol. Abbiamo la qualità davanti e possiamo fare tanti gol. La compattezza con la squadra è importante e l'abbiamo cambiata"."Buona squadra, con alcuni buoni giocatori e sarà più difficile in trasferta, hanno anche grandi tifosi e devono pensare diversamente. Dobbiamo anche vincere di là, per noi sarà importante, dovremo fare la stessa cosa di stasera"."Per fare meglio? Manca anche Paul Pogba, Chiesa per aiutarci. Soprattutto l'atteggiamento, la voglia di vincere sempre, con pazienza, giocare uno per l'altro e fare le cose più importanti, quello che bisogna avere in testa. Dopo questo possiamo andare lontano"."Con Leo mi sento bene, lui gioca sempre in avanti, trova passaggi dentro, imbuca bene la palla, quindi anche per recuperare la palla fa tanto sforzo. Sono contento di avere un giocatore come lui"."Non ho avuto paura, pensavo solo al 3-1, hanno spinto tanto per il 2-2 ma abbiamo tenuto e poi segnato. Ma potevamo anche fare meglio prima, abbiamo sbagliato tanto e ci siamo messi in questa situazione, ma potevamo fare 4-5 prima, e la partita sarebbe stata diversa".