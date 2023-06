Adriensarà ancora un giocatore della Juventus: il centrocampista francese, come racconta Sky Sport, ha deciso di rimanere a Torino, di firmare dunque il contratto annuale (più opzione) che lo legherà ancora ai bianconeri.LA DECISIONE - Dopo settimane di attesa, Rabiot ha valutato pro e contro delle proposte arrivate sul suo tavolo. Ecco: la voglia di restare a Torino, di continuare a giocare per Allegri, più il fatto che piste importanti come United e Psg non si siano concretizzate, l’hanno portato a optare per la permanenza.