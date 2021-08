non sarà disponibile per la prima giornata di campionato, che vedrà la Juventus impegnata alla Dacia Arena contro l’Udinese. Il centrocampista francese, infortunatosi a inizio agosto,- Il recupero del centrocampista francese procede regolarmente, con Allegri che spera di riaverlo in rosa il prima possibile. Il tecnico toscano l’ha infatti citato più volte nel corso della conferenza stampa di presentazione, e ha intenzione di metterlo al centro del suo nuovo progetto per rilanciare il centrocampo della Juventus dopo alcune stagioni deludenti.- La speranza è di rivedere Rabiot già alla seconda giornata di campionato, quando all’Allianz Stadium arriverà l’Empoli. Il francese non partirebbe dall’inizio, ma potrebbe mettere nelle gambe qualche minuto per farsi trovare pronto in occasione del primo big match della stagione, alla terza giornata contro il nuovo Napoli di Luciano Spalletti.