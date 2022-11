Adrienè intervenuto in conferenza stampa dal ritiro della, facendo anche un accenno allae al suo futuro. Ecco il suo commento: "Aver mancato il Mondiale 2018 è stata una grande delusione, ho lavorato tanto per esserci in questo ma non è una rivincita. La colgo come una chance per potermi esprimere, ho la possibilità di essere titolare in una competizione del genere... Non so se sia la svolta, ma sono all'ultimo anno di contratto con lae può aiutarmi per il futuro".POGBA - "Io e Paul abbiamo un ottimo rapporto: non mi ha dato dei consigli, ma spesso mi ha incoraggiato ì e mi ha chiesto di trascinare la Francia come sto facendo con la Juve, di essere il leader a centrocampo. Non sento particolari pressioni, anche se è il mio primo Mondiale e so cosa ci si aspetta da me, prendere per mano un reparto ricco di giovani. Mi sento pronto per questa responsabilità".