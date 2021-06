Adrien Rabiot dal ritiro della Francia non ha parlato solo di Europei, Serie A, Juventus e Cristiano Ronaldo, ma anche del portiere suo connazionale Mike Maignan, e ha tenuto a fare un paio di precisazioni: "Non ho avuto nessun ruolo nel suo in Italia. C’erano tante voci, semplicemente gli ho detto che sarebbe stato buono per lui, soprattutto in una squadra come il Milan che è rinato nelle ultime stagioni. Maignan è un grande lavoratore, molto ambizioso e ha sempre tanta voglia di migliorare. Farà benissimo in Italia".