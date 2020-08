1









Il Lione, prossimo avversario della Juventus in Champions League, ha perso ieri ai rigori la finale di Coppa di lega francese contro il Paris Saint-Germain. Ecco cos'ha detto sull'argomento un ex PSG come Adrien Rabiot, intervistato da Sky Sport alla vigilia della gara di campionato tra Juve e Roma, che chiude la stagione di Serie A: "Il Lione è una squadra molto in forma fisicamente non me li aspettavo così in forma. Fisicamente hanno dominato il match". La sfida tra i bianconeri e l'OL sarà venerdì 7 agosto alle 21 all'Allianz Stadium.