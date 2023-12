Adrien Rabiot ha indossato nelle ultime settimane la fascia da capitano, in assenza di Danilo. Nel finale contro il Monza però, quando il brasiliano è entrato al posto di Nicolussi Caviglia, il centrocampista della Juve ha da subito volontariamente consegnato la fascia a Danilo. Un gesto che denota la grande unità di squadra che c'è in questo momento in casa bianconera, rappresentata più che mai da Rabiot, leader dello spogliatoio.