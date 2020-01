La Juventus non sembra intenzionata a privarsi di Adrien Rabiot. Il francese, infatti, sta trovando continuità sul campo e, dopo l'avvio di stagione in sordina, comincia ad avere dimestichezza con il campo, oltre che con il mondo Juve. Però, come riporta Tuttosport, l'Everton ha bussato alla porta di Paratici: nelle intenzioni della dirigenza c'è quella di rimandare ogni discorso a fine stagione, a meno che qualcuno non si presenti con un offerta irrinunciabile. Arrivato a zero in estate, infatti, rappresenterebbe comunque una sostanziosa plusvalenza.