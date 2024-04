, vice capitano e punto di riferimento di questo gruppo, si trova a pochi mesi dalla scadenza del suo contratto. Le trattative per il rinnovo sono ferme e le sue prestazioni in campo come centrocampista dellasono ben lontane da quelle della stagione precedente. Quest'anno, in 29 partite, l'ex giocatore del PSG ha segnato solo 4 gol e fornito 3 assist, numeri molto inferiori rispetto ai 11 gol e 6 assist della stagione precedente in 48 partite.Contro il Cagliari, tutte le statistiche sono state sfavorevoli: ha perso il 100% dei contrasti e ben sei duelli, un numero eccessivo per un giocatore del suo calibro.Appare svogliato, distante dal gioco, spesso tra i meno brillanti in campo, lontano dall'immagine di Rabiot che aveva meritato il rinnovo solo un anno fa grazie alle sue eccellenti prestazioni.