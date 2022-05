Dybala e Chiellini, ma non solo. La Juventus prosegue nella sua rivoluzione e valuta il futuro, tanto che anche Federico Bernardeschi non rinnoverà il suo contratto con la Juve e saluterà a fine anno. E potrebbe non essere l'ultimo. Da Morata a Kean, da Arthur ad Alex Sandro, tutti in bilico. E a loro si aggiunge un nuovo nome nella lista dei partenti: Adrien Rabiot. Come scrive la Gazzetta, il francese ha il contratto in scadenza nel 2023 e un ingaggio tra i più alti (7 milioni netti all’anno) ed è tentato da un’esperienza in Premier. La sua uscita consentirebbe alla Juve di fare una plusvalenza e di abbassare considerevolmente il monte ingaggi, quindi i bianconeri non si oppongono all'uscita. Alla Juve tornerà anche Aaron Ramsey, che i Rangers però non intendono riscattare, in attesa di trovare una nuova avventura.