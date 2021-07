non vede l'ora di iniziare la nuova stagione con la Juventus. Dopo l'eliminazione della Francia dall'Europeo il centrocampista ha in testa solo il suo club e la voglia di ripartire. A meno di offerte importanti l'idea della società è quella di confermare il giocatore anche per la prossima stagione. Uno dei motivi per i quali. O almeno così pensava, perché poi Max è stato sostituito da Sarri. Il suo ritorno a Torino invece ha dato entusiasmo a Rabiot, che freme per lavorare con l'allenatore che aveva 'scelto'.- Adrien sa che con Allegri si gioca col centrocampo a tre e lui potrebbe avere un posto da titolare come mezz'ala, con tanta corsa e qualche inserimento in area.: prima era considerato un giocatore in uscita e una plusvalenza in movimento, ora è lì a giocarsi un ruolo da protagonista. Meglio a tre che a due quindi, centrocampista ma anche... difensore.- Già, perché con la Francia di Deschamps. Duttile il ragazzo. I dirigenti hanno capito che era solo questione di tempo respingendo gli assalti dell'Everton che ci aveva provato su richiesta di Carlo Ancelotti. Niente da fare. La Juve lo ha aspettato e adesso si gode il 'vero' Rabiot. E lui, non vede l'ora di lavorare con Allegri.