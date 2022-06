Si lavora alla cessione di Rabiot. Non per volontà della Juventus, ma per volontà dello stesso Rabiot. Il centrocampista francese, secondo quanto raccolto da Sky Sport, avrebbe chiesto di guardarsi attorno, di ascoltare le possibili offerte in arrivo sul tavolo bianconero. Dunque, per Adrien potrebbe trattarsi di un addio, dopo tre anni altalenanti e l'ultima stagione - a tratti - convincente.



LA DECISIONE - Secondo Sky, Rabiot è stato allora incluso nella lista trasferimenti bianconera. La sua volontà è chiara: vuole andare via e provare una nuova esperienza, magari in Premier League. Il francese ha tanti estimatori in giro per l'Europa, c'è anche il Psg, con i contatti già presi da sua madre Veronique. Siamo alle battute cruciali, insomma. E Rabiot vuole andare via da Torino.