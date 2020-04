Compie oggi 25 anni il centrocampista della Juventus. Il francese sta crescendo in bianconero e Sarri punta su di lui per il futuro. Ecco gli auguri della Juventus per il centrocampista dal sito ufficiale:



Primo compleanno in bianconero per Adrien Rabiot, che compie oggi venticinque anni. Arrivato dal PSG a luglio, per lui, finora, 24 presenze con la nostra maglia tra campionato, Champions League e Coppa Italia.



Crescita. Se si dovessero descrivere i primi mesi di Adrien in bianconero questa sarebbe la parola perfetta. Una crescita voluta in estate mettendosi in discussione in un campionato nuovo e cercata giorno dopo giorno fin dal suo arrivo, in ogni sessione di allenamento e in ogni partita.



La sua volontà si è riflessa in campo, dove ha sempre risposto presente quando Mister Sarri ha puntato su di lui, indossando gli abiti necessari a completare il centrocampo: mezz'ala destra o sinistra e all'occorrenza anche regista. E siamo certi che il meglio debba ancora venire!



Buon compleanno, Adrien!