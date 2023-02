Alla fine, ecco, il filo si è riannodato:, pur non avendo giocato una partita indimenticabile, è tornato al gol contro la Fiorentina ed è sembrato quello di inizio stagione. Ossia, un giocatore determinante. Ha totalizzato il sesto gol in un'annata (a prescindere) importantissima, adesso è davvero "un giocatore maturo", così come racconta Allegri ormai da tempo sul suo conto."In questo momento mi sento bene ma non so cosa succederà - ha detto e non detto Rabiot, rispondendo a una domanda diretta sul futuro". Per Adrien, "L’importante ora è dare il 100 per cento, ed è quello che sto facendo: voglio aiutare la squadra. Poi vedremo cosa succede e parleremo con la società. Oggi la cosa più importante sono le vittorie". L'ultima ha portato proprio la sua firma, fondamentale. Tra queste parole c'è però anche un'ammissione: non è finita, non ancora. "Parleremo con la società" dopo aver visto "cosa succede".