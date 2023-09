. Dopo la conferma per un anno ad inizio estate, ora Adrien potrebbe scrivere un futuro più lungo in bianconero. Allegri aveva posto il suo rinnovo di contratto come una priorità per pianificare la stagione del rilancio e il francese ha firmato fino al 2024. Innesto fondamentale per avere alcune certezze da cui ripartire, per ritrovare la strada della vittoria. Undici gol l’anno scorso e uno subito al debutto quest'anno, confermando di avere più doti rispetto alla semplice quantità, con Allegri che punta molto sui suoi inserimenti e sul suo rendimento per fare la differenza.E lui stesso non è a caccia di mercato, come raccontano le parole di un paio di giorni fa arrivare dopo una gara con la Francia a Parigi: «In questo momento non ci penso affatto. Sono concentrato sulla Juventus e sulla Francia, sono contento di ciò che abbiamo fatto con l’Irlanda, poi vedremo cosa succederà». Così Rabiot può concentrarsi sulla Juve e sul riportarla in alto, con il “premio” che potrebbe essere il rinnovo del contratto. E il club spinge per mettere in cantiere una proposta di rinnovo oltre il 2024. Come sottolinea il Corriere dello Sport,