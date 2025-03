Rabiot furioso contro Al Khelaifi e i tifosi del PSG: 'La classe non si può comprare, insultare una madre...'

AFP via Getty Images

Nel big match di Liguevincendo per 3-1 ed allungando ancora di più in classifica. Oltre al successo dei parigini però ci sono stati alcuni episodi che hanno visto protagonista suo malgradoIl centrocampista è stato vittima di pesanti insulti da parte della tifoseria di casa, tali da spingerlo a prendere posizione attraverso una Instagram Story molto polemica nei confronti del patron del PSG, Nasser Al-Khelaifi.Rabiot è stato preso di mira insieme alla madre e al padre defunto; è apparso anche uno striscione contro l'ex giocatore della Juventus che ha risposto così sui social: "Insultare una madre e un padre defunto… Tutto deve essere pagato un giorno. Non ti porterà in paradiso. Credimi. Nasser puoi avere tutti i soldi del mondo e anche di più, la classe non si può comprare". Un attacco diretto anche ad Al Khelaifi, proprietario del PSG, che non ha evitato l'esposizione di questi striscioni contro Rabiot e i suoi familiari.Un clima che era comunque atteso visto il passato tra Rabiot e la tifoseria del PSG. Già quando il giocatore andò via dal club parigino ci furono polemiche, sia con la società stessa che anche con l'ambiente in generale. L'approdo di Rabiot al Marsiglia, squadra rivale, ha alimentato il malumore della tifoseria parigina che ha contestato in maniera dura il giocatore.