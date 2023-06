La Juventus aspetta di capire cosa succederà con Adrien Rabiot prima di affondare per Davide Frattesi del Sassuolo. Un'attesa che però potrebbe portare a perdere il centrocampista italiano visto che sul giocatore ci sono altri club come Roma e Inter. Il grosso rischio è quindi di prendere troppo tempo per aspettare il francese e poi avere una risposta negativa dall'ex Psg sulla proposta di rinnovo contrattuale.