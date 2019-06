Nei giorni scorsi, intervistato dal Corriere dello Sport, di Rabiot aveva parlato in termini entusiastici Gianluigi Buffon, che ha trascorso con lui un anno da compagno di squadra al PSG: "Rabiot è incredibile, fortissimo. Quello che ho conosciuto io è un fuoriclasse, un mix fantastico: ha la forza fisica di Pogba, è un autentico armadio, la personalità nel gioco di Vidal e potenzialmente il dinamismo e la capacità di inserimento di Marchisio". Un'investitura da parte dell'ex capitano della Juventus? Molto probabilmente. E chissà che non possa essere determinante anche il ritorno del numero uno alla Juve per far sì che il giocatore si adatti quanto prima. Tutto pronto: la Signora riparte pure con un pizzico di Parigi.