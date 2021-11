Un'ottima prestazione, quella di Adrien. "Finalmente mezzala", così come ha raccontato La Gazzetta dello Sport, che al francese ha dato un bel 6.5. "Non scatta "box to box" ma ha chiari compiti di protezione per le ripartenze del tridente. Ogni tanto al centro: interessante". 6.5 anche sul Corriere dello Sport: "In crescita esponenziale, con De Ligt divide la marcatura di Milinkovic. Sono duelli pieni di fisicità". Per Tuttosport è da 7.5 in pagella: "Prezioso in fase difensiva, dove fa valere tutto il suo fisico per aumentare la solidità della squadra".