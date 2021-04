Un episodio decisamente singolare, quello che ha coinvolto Adrien Rabiot: il francese è entrato nella ripresa del derby ma è stato bloccato poco prima dell'ingresso in campo a causa della sua maglia da gioco! No, non c'entravano colori o strappi di alcun tipo: era solo... sbagliata! Rabiot aveva infatti indossato la maglia di Frabotta senza accorgersene e stava per entrare in campo così, con il numero 38. Per fortuna, l'errore è stato evitato prima che fosse impossibile da riparare. E nella mancanza di concentrazione dei bianconeri, questo è un episodio certamente simpatico, ma anche tanto - tantissimo - emblematico.