La Francia batte il Belgio in rimonta all'Allianz Stadium. Ecco le pagelle dello juventino Rabiot e dell'obiettivo di mercato Tchouameni, entrato al suo posto:Tuttosport - ​- L’assenza di Kanté si sente eccome nella mediana e lui combina davvero pochino.Tchouameni (30' st) 6.5 Propositivo.Corriere dello Sport -- Là in mezzo servirebbe qualcosa di più.Tchouameni (30’ st) 6,5Gazzetta dello Sport -- Il suo Stadium non gli porta fortuna: esce tra i fischi dopo una prestazione sbiadita.Tchouameni (30' st) 6.5 - Porta brio e vivacità: con lui la Francia cresce e ribalta la partita",