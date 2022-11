Intervenuto in conferenza stampa Hugo, portiere della Francia, ha avuto una menzione speciale per Adrien. Queste le sue parole sul centrocampista della Juventus"Abbiamo evidenziato l’assenza di Kanté e quella di Pogba, ma non abbiamo detto che ci sono altri giocatori pronti a caricarsi di altre responsabilità, ad essere maturi, ad avere l’esperienza per prendere il comando: Rabiot ha questo profilo. Dopo quello che sta facendo da qualche mese con la Juventus è pronto e lo ha già fatto vedere".