La Juve è partita con il piede giusto in Champions League: 2-0 alla Dinamo Kiev e primi tre punti in tasca. Nel post partita Adrien Rabiot ha commentato così la vittoria bianconera: "Una bella e importante vittoria. Iniziare con la prima partita in trasferta non è facile, ma oggi la cosa più importante era vincere, anche per la fiducia e anche di non subire gol, e ci siamo riusciti - ha detto a Juventus tv - Io mi sentivo bene fisicamente, con Bentancur abbiamo occupato bene il campo e abbiamo garantito gli equilibri di gioco. Credo che si debba giocare bene a centrocampo, perché possa giocare bene tutta la squadra. E oggi ci siamo riusciti. E inoltre siamo riusciti a fare due gol con Alvaro che è stato bravissimo".



EQUILIBRIO - "Con il Crotone abbiamo affrontato delle difficoltà, oggi è andata molto meglio. Siamo riusciti a mettere molta intensità nella corsa, sia senza che con il pallone. Abbiamo difeso di squadra e abbiamo mantenuto l'equilibrio. E' un aspetto importante nelle partite di Champions League, dove non c'è molta intensità. Morata? Un giocatore come Alvaro è molto importante perché è bravo a difendere il pallone e a dare profondità, cosa importante per il nostro gioco. Ma anche senza palla è utile perché corre molto e aiuta la squadra, un giocatore è molto utile per noi centrocampisti".