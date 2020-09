1











Nessuna possibilità che lasci la Juventus. Adrien Rabiot si tiene il club bianconero e allontana il mercato. Anzi elogia Andrea Pirlo in panchina che per lui rappresenta un vantaggio per la propria crescita in campo. Proprio due giorni fa, infatti, dal ritiro della Francia Rabiot aveva così parlato del nuovo corso juventino: "​Sono cambiate molte cose con Pirlo, il suo staff è composto da ex giocatori ed è più giovane rispetto a quello di Sarri, ma anche più vicino a quello che rappresenta la Juventus e di quel che la Juve ricerca. Spero davvero funzioni, per loro e per noi tutti, e che Pirlo ci porti lontano, sul tetto dell'Europa".