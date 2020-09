1









“Sono cambiate molte cose con Pirlo, il suo staff è composto da ex giocatori ed è più giovane rispetto a quello di Sarri, ma anche più vicino a quello che rappresenta la Juventus e di quel che la Juve ricerca. Spero davvero funzioni, per loro e per noi tutti, e che Pirlo ci porti lontano, sul tetto dell'Europa". Estasi pura da parte di Adrien Rabiot, che dal ritiro della Francia ha esaltato i primi giorni di lavoro di Andrea Pirlo. Colui che ha portato con sé i crismi della Juventus. Al contrario di Sarri, perché è questo che si evince dalle sue dichiarazioni. Una staccata in piena regola all’ex tecnico bianconero, che comunque ha avuto il merito di valorizzarlo anche quando la critica lo condannava. Non il primo affondo da parte di un giocatore della Juve…



PARTITO CONTRO SARRI - Rabiot è solo l’ultimo che si aggiunge al partito dei bianconeri a cui Sarri non è andato proprio a genio. Dalle ultime parole di Chiellini dal ritiro di Coverciano della Nazionale italiana, a quei like sul post di esonero dell’allenatore toscano.



