Le parole di Veroniquea SportWeek:NO ALLO UNITED – “Sfumato per una questione di soldi? Tutto falso. Lo United mi ha voluto incontrare per illustrare l’interesse per Adrien, ma non abbiamo mai parlato di soldi nel dettaglio perché lui ha deciso rapidamente di restare a Torino. Non c’è mai stata una vera trattativa”.