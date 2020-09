Adrien Rabiot ieri sera ha contribuito alla vittoria per 1-0 della sua Francia in trasferta contro la Svezia di Kulusevski (entrato in campo però solo al 70'). A decidere l'incontro è stato una gran gol di Kylian Mbappé sul finire di primo tempo. Rabiot è tornato a vestire la maglia della nazionale francese a due anni dal "gran rifiuto" di rispondere alla convocazione di Deschamps per i Mondiali. Ora è un giocatore nuovo, rinvigorito dall'annata alla Juventus, e su Instagram dopo la partita di ieri sera ha pubblicato due foto del match: una di lui in azione e quella di squadra di rito. Con un messaggio: "Prima partita del 2020, prima vittoria. Fiero di essere un Bleu".